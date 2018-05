The Strongest, al trofeo di Ponsacco anche il team Power Gym

Domenica 13 maggio si è svolto, al teatro Odeon di Ponsacco, la gara di bodybuilding Trofeo The Strongest della federazione ICS/NAC. Circa 50 atleti presenti da più regioni d’Italia per conquistare il pass per i campionati italiani del 26 Maggio a Napoli.

Si presenta all’iscrizione il Team Power Gym di Castelfranco di Sotto (PI) supportati dal loro coach Luca Fagiolini. Cinque gli atleti del Team che hanno partecipato e tutti hanno centrato la qualifica per i prossimi campionati italiani.

- Sonia Polizzi 1° classificata categoria Model - 163 cm

- Giada Quiriconi 1° classificata categoria Bikini - 163 cm

- Christian Romeo 1° classificato categoria Man Phisique - 175 cm

- Gianni Cavallini 2° classificato categoria Juniores (under 23 anche ed ha solo 17 anni)

- Melissa Ceccarelli 2° classificata categoria Bikini + 163 cm

Gli atleti del team si allenano regolarmente alla palestra Power Gym di Castelfranco di Sotto e seguono un protocollo alimentare sotto la supervisione del loro coach Luca Fagiolini.

Fonte: Ufficio Stampa

