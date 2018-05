Uisp zona Cuoio, la neonata squadra di nuoto agonistico dà prova di sé

Nasce la squadra di Nuoto Agonistico Ragazzi alla Piscina AcquaSport di Castelfranco di Sotto. Ieri domenica 20 maggio gli atleti hanno disputato la loro prima gara al I° Meeting Interegionale Vivilosport UISP Mugello Nuoto a Borgo San Lorenzo. Lo spirito di partecipazione e allenamento che li coinvolge tre volte alla settimana ha portato ottimi risultati aggiudicandosi per la maggiore i podi nelle discipline dei 50 e 100 Stile Libere, 50 Dorso e 50 Rana. La squadra è composta da Filippo Mema, Karim Belhafiane, Sveva Maccapani, Michele Giubbilei, Gianfranco Selva, Olga Giacomelli, Lucia Ciacia, Noemi Sorice, Carlotta Salvadori, Greta Maccapani, accompagnata e allenata da Andrea Fruzzetti e Jacopo Risoli.

Inoltre lo staff ricorda che alla Piscina Acquasport di Castelfranco di Sotto durante il periodo estivo verranno effettuati i campi estivi Dire Fare e Nuotare – scuola nuoto per i bambini dai 3 ai 14 anni oltre alle attività di nuoto e fitness;alcuni di questi corsi verranno attivati anche alle Piscine Le Barbate in Montopoli in Val D'Arno. Per informazioni rivolgersi alla sede del Comitato Uisp Zona del Cuoio tel. 0571 480104 - Impianto Natatorio tel. 328 3708191 sito internet - email cuoio@uisp.it . http://www.uisp.it/zonadelcuoio/ e facebook.

Fonte: Uisp zona del Cuoio

