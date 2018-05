Vernice rosa e minacce di morte alla candidata del centrodestra di Campi Bisenzio

Atti vandalici alla sede di Forza Italia a Campi Bisenzio: lo rende noto la candidata del centrodestra Maria Serena Quercioli. Un getto di vernice rosa sulle vetrate dell'edificio, alcune scritte ingiuriose e minacce di morte come 'Farai la fine di Falcone', oltre a un cero funebre a terra. Questo il commento della candidata sindaco su Facebook: "Il gruppo di Forza Italia è in consiglio dal 1995: in questi anni è stato un tassello della democrazia a Campi e dalla legislatura 2008/2013, per poi proseguire in quella attuale, i consiglieri di opposizione si sono impegnati su tutti i fronti. Tanto che negli ultimi 5 anni sono stati presentati da parte loro 500 atti in consiglio. La scelta del candidato sindaco per le amministrative del 10 giugno si è orientata su una figura al di fuori dei partiti e per me, dopo 25 anni di grande lavoro sulla città, è stato un onore e un impegno non indifferente che però ho accettato con coraggio ed entusiasmo. Per una Campi migliore. Testardaggine, coraggio e determinazione sono le mie caratteristiche di cui ho anche già parlato. Forza Italia è un partito della coalizione che per la prima volta si è riunita intorno alla mia figura. Quindi: perchè prendersela con la sede di Forza Italia? È una sede finanziata e curata faticosamente dai militanti di Forza Italia. Se un candidato sindaco non piace non si vota, se ad un candidato si vuole contestare qualcosa si viene nelle assemblee, agli incontri....e si discute. I più estremisti o supporter sfegatati degli altri candidati attaccano sui social. Dispiace profondamente per la sede, per i manifesti, per vedere oltraggiato in questo modo il lavoro gratuito delle persone. I manifesti strappati è un fenomeno sempre esistito ma i vandalismi non hanno mai fatto parte delle campagne elettorali a Campi Bisenzio. Il sorteggio per le postazioni mi ha dato il numero 1 e già questo lo ritengo un buon punto di partenza (un segno del destino?) e noi, tutti insieme, 96 candidati più il sindaco si va avanti. Forza Italia sa reagire grazie a tutti i suoi instancabili consiglieri e candidati. E io continuo a ripetere ciò che ho detto venerdì sera nel teatro della Pieve: "Sono come il giro d'Italia visto che siamo a maggio e la Gazzetta dello Sport: tutto il rosa della vita".

IL COMMENTO DEL SINDACO FOSSI

"Voglio esprimere la mia solidarietà personale, politica e istituzionale al mio avversario Serena Quercioli e alle cittadine e ai cittadini, ai partiti e ai movimenti della sua coalizione la cui sede è stata oggetto di aggressioni vandaliche. Sono brutti segnali che non dobbiamo sottovalutare perché attentano al libero confronto, serio e civile, che è il fondamento della nostra democrazia" così il sindaco di Campi Emiliano Fossi subito dopo aver appreso la notizia di un nuovo episodio di vandalismo contro la sede del centrodestra che fa seguito a un episodio analogo avvenuto l'altro giorno sempre a danno del comitato elettorale della sua sfidante di centrodestra Maria Serena Quercioli.

Fossi lancia anche un invito a tutti i contendenti alle amministrative del prossimo 10 giugno di cogliere l'occasione per respingere ogni tentativo di inquinare la campagna elettorale con gesti antidemocratici e reazionari. "Dobbiamo tutti quanti sforzarci - spiega - di mantenere il confronto sui cardini del valore della dialettica democratica. Il dibattito fra noi può anche essere aspro, ma mai incivile e violento, ed è nostro comune compito semmai di renderlo sempre più costruttivo per la nostra città". "Del resto - conclude Fossi - Campi ha nel suo dna i crismi del rispetto e del contrasto di ogni forma di illegalità e violenza.E così dovrà continuare ad essere".

Tutte le notizie di Campi Bisenzio