Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di mercoledì 24 alle ore 06:00 di giovedì 25 maggio, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Firenze, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Sasso Marconi.

Fonte: Autostrade per l'Italia

