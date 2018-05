'Aspettando i Fochi. San Giovanni tutto l’anno'. Ultimo appuntamento a Villa Bardini

Ultimo appuntamento, giovedì 24 maggio, di “Aspettando i Fochi. San Giovanni tutto l’anno”, iniziativa della Società di San Giovanni Battista e dalla Fondazione CR Firenze, che si svolge a Villa Bardini a un mese esatto dal giorno del Patrono di Firenze che si festeggia il 24 giugno. Unicoop Firenze, riconoscendo il valore degli incontri di Aspettando i Fochi e della splendida location di Villa Bardini, ha voluto unirsi all’evento con alcuni suoi ospiti.

Dalle ore 18:30 tutti coloro che hanno prenotato per tempo o ricevuto un invito potranno passeggiare per il rigoglioso giardino della Villa assistendo all’esibizione di Sbandieratori e Madonne Fiorentine che hanno gentilmente accettato di partecipare all’evento. Alle ore 19:30, dopo i saluti istituzionali, il Prof. Antonio Paolucci racconterà la storia di Villa Bardini nell’intervento: “Villa Bardini. Camera con vista su Firenze”. La serata si concluderà con lo scoppio di un minuto di fuochi d’artificio, come sempre a cura della Ditta Domenico Mazzone di Orbetello, la stessa che si prepara a stupirci il prossimo 24 giugno da Piazzale Michelangelo.

Chi fosse interessato ad assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico del 24 Giugno dal Lungarno della Zecca Vecchia insieme ai Soci della Società di San Giovanni Battista può già contattare la Società all'indirizzo email info@sangiovannifirenze.it. Maggiori informazioni sul sito web www.sangiovannifirenze.it

