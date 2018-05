Bilancio consiglio comunale di Capraia e Limite, ingente recupero di tasse

Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio comunale convocato dal sindaco Alessandro Giunti.

Al primo punto l’approvazione - avvenuta con voto favorevole della maggioranza e contrario di 'Capraia e Limite Civica' - dell’esercizio di bilancio 2017, varato dalla Giunta comunale il 27 aprile, per certificare le entrate e le spese effettivamente sostenute sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale. Durante la relazione introduttiva, l’assessore al Bilancio Paolo Giuntini ha espresso le valutazioni sull’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in relazione ai programmi ed ha illustrato le modalità con cui sono state utilizzate le risorse disponibili.

I dati confermano un consolidamento della situazione finanziaria complessiva, il calo dell’indebitamento e il contrasto all’evasione fiscale, per un risultato di amministrazione finale di circa 3 milioni e 430.000 euro, comprensivo della parte vincolata e accantonata e delle somme riservate agli investimenti.

I dati, certificati dal Revisore dei conti, dimostrano anche che l’ente non è in dissesto e che sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica, in linea con gli obiettivi programmati e le previsioni economiche. Indicatori di rilievo sono da un lato l’impegno a perseguire il principio dell’equità fiscale con un ingente e crescente recupero dell’evasione tributaria e dall'altro un tempo di pagamento dei fornitori di 21 giorni, inferiore al valore di 30 giorni previsto dalla normativa. Non è stato fatto ricorso all’indebitamento.

Sul fronte variazioni, da registrare adeguamenti in entrata e in uscita, tra cui 5.000 euro di spesa per gli adempimenti dovuti al Nuovo Regolamento europeo sulla Privacy e maggiori entrate derivanti da controlli e emissioni di ruoli sui tributi.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

