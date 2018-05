Il campione di volo acrobatico Sacha Cecconi premiato a Ponte Buggianese

L'assessore allo sport Nicola Tesi ha premiato a Ponte Buggianese il campione di volo e sportivo di grande livello Sacha Cecconi.

"Per me è stato un grandissimo onore consegnare un riconoscimento a un pilota che è stato 4 volte vincitore internazionale XFC (campionato di volo estremo) in Francia e Spagna; ma anche 2 volte terzo classificato al campionato Europeo di XFC in Repubblica Ceca. Cecconi è anche campione Italiano in cariica IMAC Unlimited nella classe più alta", dice Nicola Tesi.

Il curriculum di Cecconi racconta anche di un 5 volte miglior pilota Italiano ai campionati internazionali, senza dimenticare svariate vittorie e podi nel torneo EAC (Coppa Europea di Acrobazia) in Germania, Austria, Slovacchia ecc. "Cecconi é stato l'unico pilota invitato nelle maggiori competizioni americane in USA ottenendo sempre la finale. L'acrobata pontigiano quest'anno sarà impegnato in un altro campionato XFC e nel campionato del Mondo di acrobazia negli USA. E' davvero un nome importante del volo che celebra nel mondo Ponte Buggianese".

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

