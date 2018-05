A Castiglioncello un convegno sui primi 70 anni dello stato ebraico

Da Israele è partito, con un grande successo organizzativo, il Giro d’Italia; una cantante israeliana vince l’Eurocontest Festival; il Maxxi di Roma celebra l’architettura Bauhaus di Tel Aviv e a Rio de Janeiro il Cristo sul Corcovado si tinge di bianco e di azzurro.

Donald Trump dà seguito alle promesse fatte da tutti i Presidenti americani e sposta l’Ambasciata Usa a Gerusalemme, con un interesse partecipe di molti paesi europei, mentre annuncia di stralciare l’accordo sul nucleare con l’Iran.

Le start-up israeliane si impongono come modello di sviluppo tecnologico in tutto il mondo.

Israele festeggia i suoi primi 70 anni con una serie di vittorie politiche, diplomatiche, economiche, di immagine, nonostante le consuete distorsioni e manipolazioni ideologiche rispetto alla recente vicenda di Gaza.

Di tutto questo, della storia, dell’attualità, del futuro di Israele, della sua natura di Stato democratico, cosmopolita, libero e pluriconfessionale, delle realizzazioni, della risposta alle offensive militari e ideologiche dei suoi nemici, si parlerà nel corso di un convegno, in programma Domenica 27 Maggio presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA) di Villa Celestina, a Castglioncello, in Via della Pineta, 10/A, dal titolo BUON COMPLEANNO ISRAELE YOM HULEDET SAMEACH ISRAEL - Una giornata per raccontare futuro di uno Stato straordinario e sorprendente, organizzato dall’Associazione Italia - Israele di Livorno, con il main sponsor Zeugma e con il Patrocinio dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), della Comunità Ebraica di Livorno e di Adei Wizo.

Il Convegno, che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata e che sarà trasmesso in Streaming-live sulla pagina Facebook dell’Associazione Italia Israele di Livorno, metterà a confronto giornalisti, studiosi, imprenditori e politici sui temi più rilevanti dell’agenda di e su Israele, con un vero e proprio parterre de roi.

Dopo il Coffee Welcome delle 10 e l’apertura del Presidente dell’Associazione Celeste Vichi, ci sarà il video saluto di Sua Eccellenza Ofer Sachs, Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia e i saluti di Vittorio Mosseri, Presidente della Comunità Ebraica di Livorno e di Carla Guastalla, Presidente Adei Wizo Livorno.

Alle 10.30 il primo incontro, moderato dal giornalista Andrea Pannocchia, con Niram Ferretti de L’Informale, autore del libro Il sabba intorno ad Israele (Lindau 2017), con Alessandro Litta Modignani (Presidente Udai).

Alle 11.30 la tavola rotonda a più voci Israele, Italia, Europa, coordinata da Edoardo Tabasso (Università di Firenze), con la presenza di Daniele Capezzone (New Direction Italia), Zeffiro Ciuffoletti (Università di Firenze), Manfredi Potenti (Deputato Lega), Andrea Romano (Deputato Partito Democratico), Marco Taradash (CentroMotore), Bruno Spinazzola (Ceo Zeugma).

Alle 13.30 light lunch presso il Ristorante Il Cardellino.

Alle 15 spazio dedicato a Moses Montefiore, un livornese cosmopolita, con presentazione del video realizzato da Zeugma per ricordare un personaggio caro alla comunità livornese, che gli ha dedicato una via, e che emigrato in Inghilterra e diventato Lord acquistò, nel 1857, un'area fuori dalla città vecchia di Gerusalemme, chiamata Mishkenot Sha'ananim, e che divenne in breve tempo l'avamposto della “città nuova”.

Si torna all’attualità alle 15.15 con Fiamma Nirenstein (Jerusalem Center for public Affairs), che, intervistata in video da Spinazzola e Tabasso, presenterà, il suo ultimo libro In Israele (il Giornale).

Alle 15.40 presentazione, a cura di Claudio Tongiani (amministratore unico di GLT srl), di ITr Israele Toscana Room, una della business economic room per realizzare scambi economici, commerciali, finanziari, tecnologico scientifici, accademici e turistico-culturali tra Israele e la Toscana.

Alle 16 Incontro con Giulio Meotti (Il Foglio) a partire dal suo libro Israele. L'Ultimo Stato Europeo, (Rubbettino 2018), moderato da Edoardo Tabasso.

Durante la giornata il pubblico potrà assistere alla mostra Uno sguardo controcorrente del vignettista israeliano Izhar Cohen, alla rassegna di videoclip sul tema Israele, un Paese normale?, alla proiezione del film Cosa vuol dire essere israeliano.

Ufficio Stampa

Associazione Italia - Israele di Livorno

Fonte: Associazione Italia - Israele di Livorno

Tutte le notizie di Rosignano Marittimo