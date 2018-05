Collegiale di selezione Under 16, ecco il Clinic Tecnico 'Città di Monsummano Terme 2018'

Si è svolta ieri – lunedì 21 maggio – al bar Centrale di piazza del Popolo, a Montecatini Terme, la presentazione del Clinic Tecnico “Città di Monsummano Terme 2018”, collegiale di selezione per atlete Under 16 (anno 2002 e 2003) in programma dal 11 al 15 giugno prossimi nell'area sportiva di piazza Pertini, a Monsummano, tra il palazzetto dello sport e la piscina comunale.

Presenti all'incontro Maurizio Castagna , direttore generale del Centro tecnico territoriale Monsummano che organizza il Clinic, Chiara Spina , tra i sei tecnici specializzati nel settore giovanile impegnati nella settimana di specializzazione nella pallavolo, e Francesca Bonciani , palleggiatore del Bisonte Firenze di Serie A1 femminile, che insieme a Elisa Cella (Imoco Conegliano) e Luna Carocci (libero della squadra tedesca dello Schweriner), sono le tre campionesse delle massime serie nazionali che saranno presenze speciali al Clinic. Direttore tecnico del collegiale head coach Giovanni Caprara, già capo allenatore della nazionale femminile della Russia campione mondiale nel 2006 e più volte vincitore con i club di scudetti, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, nella stagione appena conclusa tecnico del Bisonte Firenze.

“Al 5° anno dell'evento abbiamo puntato sulla selezione, questo è un Clinic molto ambizioso di respiro nazionale, con importanti tecnici e giocatrici, tutte toscane – ha detto Castagna – le iscritte avranno la possibilità di mettersi in luce per essere tra l'altro selezionate e partecipare al Torneo Internazionale di Klagenfourt, in Austria, in programma dal 21 al 24 giugno, dove saranno accompagnate anche da Claudio Galli, membro della “generazione dei fenomeni”. Questa è una grande opportunità anche per gli allenatori di pallavolo di tutta la Toscana, che potranno iscriversi e assistere alle sedute giornaliere del Clinic come corso di aggiornamento”.

Così Francesca Bonciani: “È la prima volta per me a un Clinic del genere, non vedo l'ora di iniziare e mettermi alla prova come selezionatrice. Credo che sia un'opportunità unica per le ragazze che potranno partecipare sia al collegiale che al successivo torneo in Austria, una vetrina mondiale per il volley”. Chiude Chiara Spina: “La vita del Clinic sarà intensa, le atlete dovranno tirare fuori tutte le loro carte ed energie. Si tratta di un'esperienza importante a livello tecnico e tattico, ma anche a livello umano. Non capita tutti i giorni lavorare con un tecnico di enorme spessore come Caprara e con tre giocatrici di A1, che daranno indicazioni e consigli di cui le ragazze devono fare tesoro”. Sponsor tecnico del Clinic Errea, patrocinio del Comune di Monsummano Terme, partner Bechini Bus, Hotel Impero di Montecatini per il pernottamento delle atlete e degli allenatori. L'appuntamento è dal 11 al 15 giugno 2018 nella cittadella dello sport di Monsummano.

Fonte: Ufficio Stampa

