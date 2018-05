Concerti di primavera al Santa Maria Nuova: il programma

È fissato per giovedi 24 maggio, il secondo dei quattro appuntamenti con 'I concerti di primavera' in programma al Santa Maria Nuova.

La Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, che in collaborazione con il Conservatorio L. Cherubini di Firenze ha organizzato l’evento, avrà cura, come di consuetudine prima del concerto, di accompagnare i presenti in una visita guidata ai Chiostri dell’Ospedale.

Cronoprogramma:

alle ore 18.30 (ritrovo all’ingresso dell’Ospedale: davanti alla Portineria) passeggiata attraverso gli antichi chiostri dell’Ospedale, ove saranno favoriti cenni sulla storia di questa antichissima istituzione fiorentina. Il percorso terminerà presso il “Salone Martino V”.

alle ore Alle ore 19.00, sarà possibile assistere al concerto Per sole voci: Musiche di A. Banchieri, Gruppo di Canto rinascimentale e barocco del Conservatorio.

L’ingresso all’evento è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti. Per la partecipazione all’iniziativa è gradito un contributo che sarà destinato alla raccolta dei fondi per il restauro delle opere custodite nel nuovo percorso museale di Santa Maria Nuova.

Tutti i concerti delle date in programma, che vedranno protagonisti gli allievi del Conservatorio, saranno ambientati all’interno di due aree della parte monumentale dell’Ospedale: il “Salone Martino V”, già “Teatrino delle Commedie” ad uso dello Spedalingo di Santa Maria Nuova e il “Chiostro delle Ossa”, antico cimitero e luogo della memoria annesso alla “Chiesa di S. Egidio”.

Prossimi eventi:

giovedì 7 giugno - “Chiostro delle Ossa”

Divertimento per sassofono e fisarmoniche

Musiche di A. Piazzolla, F. Couperin, D. Scarlatti, Karg-Elert, F. Angelis, R. Galliano, I. Battiston

giovedì 14 giugno - “Chiostro delle Ossa”

Solo Sax

Musiche di L. Berio, H. Pousseur, Karg-Elert

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze