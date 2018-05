I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo presso il Palazzo Salimbeni, all'angolo tra Via Portarossa e Piazza Santa Trinita, per il parziale distacco di parti murarie del fabbricato. Dopo essere state rimosse le parti pericolanti si è provveduto alla messa in sicurezza. Non si segnalano danni a persone.

