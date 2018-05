Elezioni Campi Bisenzio, incontro con Centinaio (Lega)

Sabato 26 maggio a Campi Bisenzio in piazza Dante 36 presso l'aula del consiglio Comunale Sandro Pertini, si terrà un incontro aperto tra la cittadinanza e la Lega a sostegno della candidatura a sindaco per il centro-destra di Maria Serena Quercioli e la lista della Lega alle comunali . Sarà presente il senatore Manuel Vescovi, e come ospite d'onore ci sarà Gian Marco Centinaio capogruppo della Lega in Senato. " Questa sarà un importante occasione per permettere alla cittadinanza un sereno confronto con eletti leghisti nelle più alte assemblee legislative dello stato, e soprattutto una riprova della costante attenzione che il nostro Movimento porta nei confronti della realtà campigiana. Contiamo in una larga partecipazione della cittadinanza, che da mesi ci sta dimostrando un sincero attaccamento ai valori dei quali siamo difensori. Siamo certi che a breve potremo diventare la forza trainante della nuova maggioranza di centro-destra che guiderà il comune". Dichiarano il segretario provinciale della Lega di Firenze Alessandro Scipioni e quello cittadino Filippo La Grassa.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio