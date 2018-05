Inaugurato il nuovo asilo nido di Signa

In una serata di vera festa la nuova struttura dell'asilo nido di Signa è stato ufficialmente inaugurato. Di fronte alle famiglie dei bambini, agli operatori del Comune e ad un folto numero di cittadini il sindaco Alberto Cristianini ha tagliato un nastro che per Signa assume una particolare importanza. Dopo anni di attesa i bambini hanno potuto usufruire di una struttura all'altezza delle più moderne esigenze educative. Positivo il giudizio di genitori ed insegnanti, importante il pieno gradimento dei bambini che hanno potuto, senza traumi, inserirsi in una struttura bella e funzionale ma nuova rispetto alle precedenti abitudini. L'assessore alla Pubblica Istruzione Giampiero Fossi, nell'introdurre i vari interventi, ha ringraziato tutto il personale del Comune e ha sottolineato la grande sinergia operativa dimostrata durante la conclusione dei lavori e il relativo allestimento dei nuovi spazi.

In rappresentanza della regione Toscana, che ha contribuito al progetto con oltre 900.000 euro, è intervenuto il consigliere regionale Paolo Bambagioni.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Adriano Paoli e gli assessori Marinella Fossi e Federico La Placa.

Dopo l'intervento dell'ing. De Renzis, direttore dei lavori, è stato allestito un rinfresco dalla società Qualità e Servizi che gestisce anche la cucina del nido.

Fonte: Ufficio Stampa

