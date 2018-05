Sabato 26 maggio, a partire dalle ore 16 appuntamento da non perdere con la prima iniziativa de I Giardini del Softball presso l’Area Pettini, in via Faentina 145 a Firenze, in collaborazione del Consiglio di Quartiere 2.

Sarà la prima tappa di un viaggio dedicato alle bambine all’insegna del softball, attraverso i vari giardini pubblici della città, grazie al progetto Dalla parte delle Bambine: I Giardini del Softball, ideato e realizzato dalla ASD Firenze Softball con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Al presidente Eugenio Giani spetterà il compito di dare il via alla manifestazione con il lancio inaugurale.

I Giardini del Softball costituiscono un’occasione ideale per ritrovare il piacere di vivere il tempo libero in socialità, per riscoprire il valore aggregativo degli spazi aperti e sperimentare una dimensione dello sport che è movimento in compagnia e occasione di nuove amicizie. E ovviamente per provare l’emozione del batti e corri al femminile: le bambine dai 6 anni in su avranno l'opportunità di giocare a softball, uno sport dinamico, divertente, che coinvolge tutto il corpo e aiuta a crescere sicure di sé, solidali, in forma e capaci di concentrazione e nervi saldi.

Firenze Softball, organizzatrice dell’evento, è un’associazione sportiva dilettantistica, nata a fine settembre 2017 da un’idea di Chiara Romei e Monica Mare, attorno alla quale si sono raccolti alcuni appassionati di softball. “Il nostro obiettivo - racconta Chiara Romei - è crescere atlete che dallo sport imparino a camminare sempre a testa alta e a credere intensamente in tutto ciò che fanno, che traggano la giusta forza e determinazione per realizzare i propri sogni, nello sport e poi nella vita”. Dietro ad ogni progetto o attività, c’è la volontà di sostenere il ruolo educativo e di integrazione sociale dello sport, inteso come linguaggio elementare che supera le barriere culturali e etniche, come luogo in cui ci si confronta con il rispetto delle regole.

