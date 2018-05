La candidata PD Mazziotti: "Pisa è città di studio e di formazione"

Pisa è città di studio e di formazione. Dagli asili nido ai dottorati di ricerca e ai master post laurea, la nostra città offre servizi di eccellenza, riconosciuti nel mondo.

Un'eccellenza dovuta innanzitutto alle competenze e alla dedizione di migliaia di ricercatori e ricercatrici, educatori ed educatrici, docenti, personale tecnico e amministrativo, che ogni giorno opera per la crescita delle nuove generazioni.

Il Comune di Pisa in questi ultimi 10 anni ha garantito servizi di qualità, grazie all'azzeramento delle liste di attesa nei nidi, a progetti pedagogici ed educativi all'avanguardia, alle agevolazioni tariffarie per i ceti più deboli. Il nostro impegno è mantenere uno sguardo attento e costante alla comunità educante a garanzia dei servizi che le famiglie si attendono.

L'impegno per il futuro più vicino è di accrescere gli investimenti sulle strutture scolastiche di proprietà comunale (59 edifici tra nidi, materne, elementari e medie). L'edilizia è un tema sensibile per il quale ancora molto va fatto: l'impegno avviato ma ancora insufficiente per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la sicurezza degli edifici, per il risparmio energetico, per la connessione alla rete e per migliorare i giardini scolastici. Per una scuola di tutti e soprattutto dei più fragili prioritario sarà aumentare le risorse destinate all'accessibilità attiva, al sostegno alle varie forme di disabilità, di disturbi specifici dell'apprendimento e di bisogni educativi speciali.

Ampliare i progetti per la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili casa/scuola, sarà fondamentale. Va intensificato il dialogo con l'Ufficio scolastico provinciale e con la Provincia nel percorso di miglioramento delle scuole superiori, a partire dal progetto del nuovo Concetto Marchesi.

Con l'Università, la Normale, il S.Anna e i centri di ricerca, partendo dalle basi già realizzate, dovranno svilupparsi nuovi progetti a favore della città: occasioni di lavoro per i giovani sfruttando i settori più avanzati della ricerca, sperimentazioni sulla città delle innovazioni realizzate, a partire dal Protocollo per l'innovazione già stipulato dal Tavolo permanente per lo sviluppo.

Citando il programma elettorale di Andrea Serfogli: 'questo Tavolo dovrà avere una capacità operativa reale su: mobilità, urbanistica, edilizia, promozione turistica su base culturale, raccolta di fondi europei rivolti alla promozione culturale e scientifica, organizzazione di manifestazioni di disseminazione che assicurino il profilo internazionale della Città.”

Tutto questo potrà realizzarsi grazie al protagonismo dei veri attori: gli studenti e le studentesse, innanzitutto.

Il dialogo tra il Comune e la rete degli studenti medi e l'unione degli universitari dovrà essere più intenso per migliorare l'offerta di abitazioni di qualità, garantire trasporti più efficienti (per esempio realizzando stazioni del bike sharing anche vicino alle scuole superiori), realizzare nuovi spazi di studio e di aggregazione, agevolando la partecipazione agli eventi culturali e stimolando la creatività giovanile offrendo spazi ad hoc.

La qualità del vivere nella nostra, come in altre città, passa innanzitutto dalla educazione dei suoi cittadini e delle sue cittadine che ne disegnano il volto e l' identità più profonda.

Alessandra Mazziotti

Candidata in Consiglio

Lista PD

Tutte le notizie di Pisa