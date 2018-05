La Crusca all'Istituto Enriques: incontro con Francesco Sabatini

Giovedì 24 maggio, presso l'Auditorium dell'Istituto "F. Enriques" di Castelfiorentino si terrà un incontro con il prof. Francesco Sabatini, linguista di fama internazionale, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, autore del Dizionario di italiano Sabatini-Coletti e di vari testi di linguistica. La giornata include due eventi, organizzati dal prof. Giacomo Bagnai, docente di lettere dell'Ist. "F. Enriques" e hanno come titolo, rispettivamente: "Le civiltà complesse e una lingua forte per pensare", quello della mattina, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, destinato agli studenti e ai docenti dell'Enriques, e "Il ponte tra la grammatica e il testo", quello del pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, destinato ai docenti della Scuola primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado, per il quale è possibile iscriversi al seguente link. https://www.loescher.it/eventi-registrazione.aspx?m=LOE&idevt=1690

Fonte: Ufficio stampa

