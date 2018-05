'Le farfalle rare del Padule di Fucecchio': incontro a Castelmartini

Domenica 27 maggio 2018 (ore 17,30) al Centro Visite di Castelmartini si terrà un incontro con Leonardo Dapporto e Andrea Costa su “Le farfalle rare del Padule di Fucecchio: strategie adattative che generano bellezza”.

Le farfalle come molti altri insetti possiedono allo stadio adulto la capacità del volo, ma utilizzano le ali anche come strumento di comunicazione; la grande varietà di forme, di colori e l’eleganza delle farfalle suscitano da sempre stupore e meraviglia.

L’incontro vuole essere uno stimolo all’osservazione ed all’approfondimento di tutte le componenti della biodiversità che caratterizzano gli ecosistemi naturali, prendendo coscienza sulla necessità di tutelare le specie e gli habitat nel loro complesso.

In particolare si parlerà di due bellissime farfalle legate alle aree umide, protette a livello europeo, che trovano ancora rifugio nel Padule di Fucecchio: la Licena delle paludi (Lycaena dispar) e la Cassandra (Zerynthia cassandra).

La Lycaena dispar necessita di ambienti umidi di estensione significativa e, a causa di una progressiva perdita di habitat, è in forte declino in tutta Europa; a sud della Pianura Padana da tempo non pervengono segnalazioni al di fuori del Padule di Fucecchio.

La Zerynthia cassandra, inconfondibile per la livrea gialla con punti e bande nere e macchie di avvertimento blu e rosse, depone le uova su Aristolochia rotunda e A.pallida: strettamente legata alle sue piante nutrici, è ovunque rara e minacciata.

Un’altra specie di notevole interesse è l’Apatura ilia, legata ad ambienti boschivi ripariali o palustri, dove la larva si alimenta su varie specie di pioppo e salice; si tratta di una specie sciafila, che vola in alto intorno alle fronde degli alberi di alto fusto.

L’incontro, che si tiene presso il Centro Visite di Castelmartini, fa parte del ciclo “Natura & Cultura” che prevede da marzo a giugno una ricca serie di appuntamenti con esperti sull'ambiente, la storia e le tradizioni locali della Valdinievole.

Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro RDP Padule di Fucecchio e il Museo, è finanziato dalla Fondazione CARIPT sul bando

2017 “Eventi e attività culturali” con il cofinanziamento del Comune di Monsummano Terme.

Per informazioni: Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it ; il calendario completo degli incontri è su www.paduledifucecchio.eu

Fonte: Centro RDP Padule di Fucecchio

