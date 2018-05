Leonardo Cosentini è il nuovo assessore alla cultura di Cascina: gli auguri di Nannipieri

Afferma il critico d’arte e ex assessore Luca Nannipieri: "In bocca al lupo al nuovo assessore Leonardo Cosentini che mi sostituirà alla cultura e all’istruzione. Il mio cellulare è sempre acceso e la porta di casa è sempre aperta se avrà bisogno di consigli, approfondimenti e chiarimenti. Cascina è la mia terra e dunque, anche a distanza, da cittadino, sorveglierò con la massima attenzione quanto viene fatto e non viene fatto sulle scuole, sugli asili, sulla cultura, sull'arte e sulla riqualificazione del centro storico, che è la vera priorità culturale e commerciale del territorio per portare lavoro e occupazione alla nostra gente, come hanno ben capito centri cittadini e storici ben più evoluti e modernizzati del nostro come Lajatico, Pietrasanta, Pontedera, Barga (tutti centri storici che fino a qualche decennio fa non offrivano nulla mentre ora attraggono - in modo assolutamente diverso ma efficace - migliaia e migliaia di persone). Da assessore avevo proposto un cambiamento radicale del centro storico di Cascina in linea con quanto sta avvenendo nei centri storici vincenti per economia, sviluppo, ricchezza e appeal, che non si basano solo su eventi una tantum con qualche banchetto lungo il corso. Confido che il nuovo assessore sappia far frutto di questa consapevolezza che è stata condivisa anche da vari consiglieri e assessori. Un ultimo consiglio: agevoli il professionismo della presidente Antonia Ammirati alla Fondazione Sipario Toscana, come io cercai di agevolare la presidenza di Nicola Rossi e la vicepresidenza di Matteo Arcenni che ben tennero a bada i difficilissimi bilanci del teatro. Buon lavoro!”

Fonte: Ufficio Stampa

