A lezione di manovre di antisoffcamento nei bambini

Sabato 28 maggio, in via San Francesco 54, si terrà l’evento “Impariamo le manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino”. Gli istruttori del Centro di simulazione dell’Aoup, tutti certificati Aha-American Heart Association, utilizzando simulatori di lattanti e bambini, insegneranno a tutti i presenti che vorranno partecipare le semplici e sicure manovre per intervenire tempestivamente in caso di rischio di soffocamento.