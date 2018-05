L'opera di Paul Valéry al giardino della Biblioteca di Lingue Unipi

Mercoledì 23 maggio, alle ore 18.00, nel giardino della Biblioteca di Lingue e Letterature romanze dell’Università di Pisa, (con sede a Palazzo Matteucci) si terrà l'incontro "Paul Valéry: i movimenti di un pensiero", in cui sarà presentata l'edizione integrale anastatica in 29 volumi dei Cahiers di Paul Valéry, recentemente acquisita dalla Biblioteca: si tratta infatti di un bene librario di grande importanza che pochissimi centri in Italia e all’estero possiedono.

Dal 2016 l’Università della Sorbona ha costituito un gruppo di ricerca internazionale per l’edizione digitale integrale dell’opera: l’Università di Pisa fa parte di questo prestigioso progetto che vede impegnati presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica la professoressa Antonietta Sanna, docente di Letteratura francese e Danilo Manca, assegnista di ricerca in Filosofia.

Con l’occasione verrà presentato il libro di Danilo Manca, La disputa su ispirazione e composizione. Valéry fra Poe e Borges, edito dalla casa editrice ETS nella collana “Philosophica”, e si parlerà dell’avvio dei "Seminari di filosofia della letteratura” nell’ottica di una estesa collaborazione tra il dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica e il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Interverranno Alessandra Fussi, Alessandra Ghezzani, Gianni Iotti, Danilo Manca, Benedetta Zaccarello (CNRS di Parigi/Università di Praga).

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa