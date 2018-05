Luca Milani (PD): "Allarme non giustificato sulla Mercafir"

“Dall'incontro avuto con il neo presidente di Mercafir Giacomo Lucibello abbiamo avuto ampie rassicurazioni della gestione economica e puntuale di Mercafir. Il rinnovo dei contratti di quattro anni – puntualizza il consigliere del Partito Democratico Luca Milani che replica ai consiglieri di opposizione – dà garanzie anche agli operatori affinché siano fatte tutte le operazioni di manutenzione e gestione degli ambienti in modo che il lavoro sia assicurato nelle migliori condizioni. I contratti prevedono, comunque, una clausola rescissoria qualora i tempi per il trasferimento della Mercafir fossero più brevi. Non ci sono, quindi, preoccupazioni sui tempi dilatati ma una migliore gestione del conto economico. I gruppi di opposizione – conclude il consigliere PD Luca Milani – in maniera strumentale vedono negatività anche dove non ci sono destabilizzando gli operatori di Mercafir che, nonostante questo periodo, hanno dimostrato fortemente di voler mantenere le loro attività sulla città di Firenze e questo è per noi motivo di orgoglio. Quando sarà operativo il nuovo mercato e sarà costruito il nuovo stadio lo sarà ancora di più”.

