Millenario di San Miniato al Monte, la targa del presidente Mattarella

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni del millenario di Fondazione dell’abbazia di San Miniato al Monte”, si legge nella targa arrivata alla basilica fiorentina e l’abate Bernardo Gianni scrive su Twitter: “Signor Presidente, grazie di vero cuore da tutti i nostri mille anni”.

Le celebrazioni del Millenario di San Miniato iniziate il 27 aprile scorso proseguono con il convegno internazionale di studi sulla fondazione di San Miniato a Firenze nell'Europa del XI “San Miniato e il segno del Millennio”, atteso da domani, 23 maggio a venerdì, 25 maggio, realizzato incollaborazione con Società Internazionale di Studi sul Medioevo Latino e a cura di Agostino Paravicini Bagliani dell'Università di Losanna e di Francesco Santi, ordinario di Filosofia Medioevale all'Università di Cassino.

Le giornate di studi si svolgono alle antiche cantine del frantoio dell'Abbazia. Domani dalle 10 il tema della mattinata sarà il monachesimo e l’Europa del Mille. Il pomeriggio è dedicato a La Marca di Toscana e Firenze al passaggio dell’anno Mille. Giovedì mattina si parlerà di sperimentazioni, modelli e ideologie nella spiritualità e nell'agiografia dei secoli XI-XII, il pomeriggio è dedicato alla liturgia e memoria della fondazione nelle esperienze di riforma dei secoli XIII-XV. La seconda parte di questo stesso tema è invece in programma venerdì mattina.

La Basilica di San Miniato al Monte celebra i suoi 1000 anni di storia con un anno di eventi per festeggiare una straordinaria avventura di fede, di bellezza e di speranza – spiega l’abate Bernardo Gianni – domani accogliamo il primo dei convegni internazionali di studi che approfondiranno tanti temi legati a San Miniato che attraversano la storia, la letteratura, l’arte e la religiosità. In particolare nei prossimi tre giorni avremo il piacere di ospitare venti studiosi e ricercatori di università italiane e europee che interverranno per ricostruire il passaggio dell’anno Mille, quando una consapevolezza nuova del significato della persona comincia a esprimersi, accompagnata dal maturare di nuove forme della vita intellettuale e istituzionale nella realtà politica e in quella ecclesiastica. Il convegno è costruito in modo da trattare la storia culturale e politica di Firenze e dell’area appenninica al passaggio dell’anno Mille”.

