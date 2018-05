A Pisa la presentazione del libro intervista di Carlo Smuraglia, presidente emerito Anpi

“Con la Costituzione nel cuore” è il libro intervista che Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ha scritto con Francesco Campobello, la cui presentazione è in programma giovedì 24 maggio (inizio ore 15.00, aula magna) alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’incontro è promosso con la collaborazione delle Associazioni degli Allievi e degli ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) e dell'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Il volume è presentato da Emanuele Rossi, prorettore vicario e ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna, alla presenza di Carlo Smuraglia e con la partecipazione di Marco Filippeschi, sindaco di Pisa.

Il libro intervista ripercorre una lunga storia, dall'8 settembre 1943 ai giorni nostri, vissuta dall’autore con intensità e con occhi particolari. “Gli occhi –sottolineano i promotori - dell'avvocato impegnato in grandi processi (da quelli contro i partigiani a quelli per i fatti di Reggio Emilia, dal caso Pinelli al caso Seveso). Gli occhi del professore universitario, punto di riferimento nel settore dei diritti dei lavoratori. Gli occhi dell'uomo delle istituzioni, protagonista nelle assemblee locali, nel Consiglio superiore della Magistratura, nel Parlamento. Gli occhi del presidente nazionale dell'Anpi, in momenti particolarmente impegnativi per la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza”.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa