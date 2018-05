Doveva saldare un conto di circa 4mila euro per aver soggiornato alcuni mesi in un albergo di Terranuova Bracciolini ma all'improvviso se n'è andata ingannando la titolare della struttura. Una 50enne è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Terranuova Bracciolini: la donna, valdarnese senza fissa dimora, si era impegnata tramite una scrittura privata nel saldare il debito in hotel.

