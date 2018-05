Spareggio U20, Abc batte Agliana 99 a 48

L’Under 20 di Samuele Manetti batte la Pallacanestro Agliana in gara-2 della serie ad eliminazione diretta e stacca così il pass per la Final Four che assegnerà il titolo di Campioni Regionali.

Dopo il 59-77 di Agliana, al PalaBetti il match si chiude con un perentorio 99-48 che parla da solo. Infatti, pur con Belli lasciato precauzionalmente a riposo, i gialloblu sfoderano una prestazione tutta carattere e orgoglio prendendo in mano il controllo del match fin dalla palla a due e amministrando la gara senza problemi fino allo scadere.

Guidati da un Tozzi sopra le righe i ragazzi di Manetti partono subito con il piede sull’acceleratore mettendo a segno quasi trenta punti nel solo primo quarto: al 10′ il tabellone segna 28-16. Un vantaggio che la truppa castellana incrementa nel secondo parziale, assolutamente senza storia, che si chiude con un break di 23-8: si va al riposo lungo sul 51-24, e con la gara ormai indirizzata. Così nella ripresa i gialloblu devono soltanto amministrare il vantaggio accumulato, con gli ospiti che non riescono a trovare il bandolo della matassa e il divario che al 30′ tocca il +40 (76-36), tanto che l’ultima frazione serve soltanto per le statistiche.

E adesso inizia il countdown. Next step: Final Four.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. AGLIANA 2000 99-48

Parziali: 28-16, 23-8, 25-12, 23-12

Tabellino: Ticciati 17, Tozzi 32, Cantini 7, Cecchi 11, Tavarez 10, Daly 5, Calamassi 12, Meoni 4, Lazzeri 1, Maestrini, Cicilano, Belli ne. All. Manetti.

