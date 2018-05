Turismo, il 24 maggio @ttrazioneToscana al Teatro Puccini a Torre del Lago

Un community meeting che avrà come punto di partenza il Documento integrato di promozione e comunicazione turistica, recentemente approvato dalla giunta regionale, per approfondire la riflessione intorno allo sviluppo delle destinazioni emergenti e alla valorizzazione dei grandi attrattori con un occhio alla nuova geografia della Toscana suddivisa in 28 ambiti territoriali omogenei.

L'incontro dal titolo ‘@ttrazioneToscana. In viaggio tra turismo e dintorni', organizzato da Regione e Anci Toscana in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Comune di Viareggio e Fondazione Festival Pucciniano, si terrà giovedì prossimo 24 maggio dalle ore 10 alle 16 presso il Teatro Puccini a Torre del Lago (LU).

I lavori della giornata si svilupperanno su quattro percorsi paralleli: comunicazione, identità e cura dei contenuti; informazione e accoglienza; programmazione e promozione. Uno spazio sarà dedicato al progetto europeo Mitomed+, un modello di gestione sostenibile del turismo marittimo e costiero.

Il community meeting sarà anche l'occasione per presentare le "Officine di Identità", un ciclo di incontri territoriali che verrà organizzato da Regione e Anci Toscana nei prossimi mesi per supportare tutti gli ambiti nella definizione delle proprie potenzialità di sviluppo turistico.

