Fiorentina Basket in finale play off: ingresso gratuito per le società della città

Mercoledì sera la Fiorentina Basket gioca la gara decisiva della Finale Play off per la Serie A; per avere il palazzetto più bello di tutti i tempi, i viola chiamano a raccolta tutti gli innamorati del basket e gli sportivi di tutte le società fiorentine: giocatori, dirigenti e tifosi di tutte le squadre della città, che si presenteranno con magliette e felpe della propria società di appartenenza, avranno accesso gratuito al palazzetto di San Marcellino.

L'appuntamento è da non perdere per tutti gli sportivi: mercoledì alle 21 a San Marcellino si disputa la 'bella' tra Fiorentina e Valsesia e servirà un grandissimo supporto del pubblico per continuare il sogno della Serie A per Firenze. San Marcellino così dovrà essere una bolgia di colore per dare alla squadra il massimo appoggio.

Appuntamento mercoledì 23 maggio alle 21 a San Marcellino, via Chiantigiana 28.

Ingresso gratuito per adulti e bambini che indosseranno una maglia o una felpa di una società del basket fiorentino.

Fonte: Fiorentina Basket

Tutte le notizie di Basket