Tuttocuoio, chiusa la questione debito: trovato accordo tra Coia e Dolfi

"È stato trovato un accordo tra l'attuale dirigenza del Tuttocuoio e la vecchia gestione per sanare il debito": è la presidente Paola Coia a riferire, con pochi dettagli vista la delicatezza della situazione, quanto accaduto. L'incontro tra i legali di Coia e di Andrea Dolfi, presidente fino alla passata stagione, chiude mesi di veleni tra le due parti. Una stretta di mano 'virtuale' tra vecchia e nuova dirigenza, visto che non si sono incontrati formalmente, ma che significa un avvio di campionato di serie D molto più tranquillo dopo la salvezza all'ultima giornata. L'ammontare del debito era intorno al mezzo milione di euro fino a pochi mesi fa, ridotto a seguito di svariati pagamenti e contrattazioni di Coia stessa. "Quanto chiesto è stato dovuto", conferma la presidente, alle prese al momento con la ricerca del nuovo mister e di nuovi gioielli per l'11 neroverde.

