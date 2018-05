Unità spinale senza rianimatore, Bambagioni: "Taglio inaccettabile e da ripensare"

"Gravissimo lasciare un reparto come la subintensiva dell'Unità spinale di Firenze senza un anestesista rianimatore in nome di una riorganizzazione di cui è difficile vedere un senso. Siamo di fronte a un taglio di un servizio inaccettabile che mette a repentaglio la vita di persone già in difficoltà. Abbiamo concordato di invitare in commissione le associazioni dei pazienti paraplegici affinché ci illustrino nel dettaglio le problematiche e si individuino tutte le misure necessarie e le strade possibili affinché ai pazienti dell'Unità spinale sia restituito un supporto medico non importante, ma imprescindibile".

Così il vicepresidente della commissione Sanità Paolo Bambagioni a commento della manifestazione di protesta contro lo smantellamento dell'Unità spinale di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze