Variante al piano strutturale, 100 cittadini hanno incontrato l'amministrazione comunale

Lunedì 14 maggio si è tenuto, nella Torre civica di Bientina, l’ultimo dei tre incontri in programma per la condivisione di contenuti e criteri di redazione del Primo piano operativo e della Variante al piano strutturale comunale, destinato ai tecnici e alle associazioni del territorio. I due incontri precedenti, quello di lunedì 7 maggio e mercoledì 9 maggio scorso, erano rivolti ai cittadini del capoluogo e delle frazioni. Hanno partecipato circa 100 cittadini interessati, che durante gli appuntamenti hanno condiviso le loro idee con gli addetti ai lavori, in particolare il sindaco, Dario Carmassi, il responsabile del procedimento per la formazione del Piano, Arch. Giancarlo Montanelli, la responsabile del procedimento di VAS, Ing. Alessandra Frediani, il capogruppo dello studio di progettazione del Piano, Arch. Graziano Massetani e il Garante dell'informazione e della partecipazione, Claudia Baccelli.

Il fine è stato proprio quello di favorire l'informazione e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa comunale in aggiunta alla visualizzazione degli elaborati disponibili sul sito internet del Comune.

Tutta la documentazione inerente al procedimento di redazione del nuovo Piano operativo e della Variante al piano strutturale è reperibile in un’apposita sezione del sito del Comune di Bientina (www.comune.bientina.pi.it) riservata al Garante dell’informazione e della partecipazione.

Ricordiamo che chiunque voglia comunicare con il Garante dell'informazione e della partecipazione per presentare proposte di contenuto che saranno valutate quali contributi di questo atto di governo del territorio può rivolgersi a Claudia Baccelli: tel. 0587 758434 - fax 0587 758428, e-mail: garante@comune.bientina.pi.it o recarsi all'ufficio collocato al secondo piano del Palazzo comunale.

Il termine per presentare le proposte è fissato al prossimo 15 giugno.

