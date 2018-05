Volterrateatro, manifestazione d'interesse per la 32esima edizione

C’è tempo fino all’11 giugno per rispondere alla manifestazione di Interesse, indetta dall’Ufficio Cultura del Comune di Volterra, per la 32° edizione del Festival VolterraTeatro 2019, per la prima volta a carattere biennale. Il 2019 sarà l’anno in cui Volterra si candiderà all’Unesco con il progetto di rete Spur e il Festival dovrà giocare in tal senso un ruolo chiave. Pur volendo conservare la struttura originaria per quanto riguarda in particolare la scelta delle location, si richiederà al Direttore Artistico e Compagnia Teatrale vincitrici del Bando di considerare come elementi ispiratori del programma la storia e le tradizioni del territorio, dagli Etruschi alla lavorazione dell’alabastro. Si incoraggia inoltre un taglio multidisciplinare, di immersione nel territorio volterrano e in quello dei comuni legati alla manifestazione e un’apertura nei confronti dei giovani under 35.

VolterraTeatro è un festival teatrale decennale e i cui spettacoli vengono abitualmente organizzati non soltanto nei teatri, luoghi tradizionalmente adibiti a questo genere di rappresentazione, ma anche in spazi aperti e in strutture inconsuete sia urbane che periferiche o non urbane. Il Festival, come previsto anche dalla normativa regionale, dovrà prevedere ad integrazione del teatro anche rappresentazioni artistiche di altra natura, come ad esempio concerti, teatro di strada, mostre ed altro ancora, per consentire di produrre una offerta culturale articolata, che integri quella teatrale e che sia destinata all’accrescimento culturale dello spettatore ed alla valorizzazione degli ambienti e dei contesti dove si sviluppa. Queste attività collaterali dovranno essere gratuite in modo da consentire ai cittadini di poter partecipare liberamente.

La candidatura dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del sistema telematico regionale START (http://start.toscana.it). Per informazioni, contattare il Responsabile del Settore Cultura Alessandro Bonsignori.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

