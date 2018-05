Atterra con 2 kg di coca a Fiumicino, pedinata e arrestata a Firenze

Sono tutti peruviani i quattro arrestati, tre donne e un uomo. A loro sono stati sequestrati quasi due chilogrammi di cocaina e oltre 8mila euro in contanti. L'operazione è stata condotta ieri dalla guardia di finanza di Roma e di Firenze che ne dà notizia. Le Fiamme gialle hanno scoperto la droga nella valigia di una donna peruviana atterrata da Lima all'aeroporto di Fiumicino. Hanno deciso di non arrestarla sul momento, ma di pedinarla per incastrare i destinatari dello stupefacente. La donna è stata seguita fino a Firenze, dove era diretta e dove poi è scattato l'arresto sia per lei sia per altri tre connazionali con cui aveva appuntamento per la consegna della droga.

