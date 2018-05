Firenze insegna ai Comuni la ricetta per rilanciare l'artigianato in Italia

“Nel centro storico fiorentino, successivamente al blocco delle nuove aperture di attività di somministrazione e commercio alimentare, i prezzi degli affitti sono diminuiti e l'apertura di nuove botteghe è aumentata con un saldo positivo di 43 nuove aperture di attività artigianali nei primi 3 mesi del 2018.” Sono alcuni dei numeri che il Comune di Firenze e Confartigianato hanno presentato oggi a Roma invitati alla nuova edizione di Forum PA per raccontare le iniziative messe in campo per valorizzare e tutelare le botteghe artigiane.

Il Comune e Confartigianato sono stati infatti scelti come modello di sviluppo locale equo e sostenibile e per dare il proprio contributo alla realizzazione del “Libro Bianco dell’innovazione” da consegnare al nuovo Governo.

“Il nuovo regolamento UNESCO – spiega Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato Firenze che ha partecipato all'evento insieme all’assessore allo Sviluppo economico, Cecilia Del Re - unito alla tante iniziative promosse negli ultimi mesi come 'Un giorno da Artigiano', Dn@rtigiano, QArt, solo per citarne alcune, hanno permesso di raccontare da un altro punto di vista questo mondo, sensibilizzando l'amministrazione da una parte, a dando la possibilità ai nostri artigiani di raccontarsi e spiegare pregi e difficoltà nel mandare avanti da generazioni la propria bottega. Il successo delle nostre iniziative promosse in collaborazione con la PA sono l’esempio calzante di quanto nuovi modelli di sinergie tra associazioni, imprese e PA possano essere elemnto chiave per lo sviluppo di questo settore. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come esempio a livello nazionale. Siamo tuttavia consapevoli che il lavoro da fare per tutelare un mondo tanto affascinante quanto antico, sia ancora molto”

“Abbiamo adottato il Regolamento Unesco – ha aggiunto l'assessore Del Re – per tutelare l'identità del Centro storico cittadino, che rischiava di essere snaturato da un'apertura smisurata di attività di commercio e somministrazione alimentare, tutelando così attività artigianali che da sempre caratterizzano la nostra città. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e di aver potuto raccontarli, insieme alle tante iniziative promosse, in un palcoscenico nazionale come quello del Forum PA.”

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa

