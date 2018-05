Abbandona rifiuti tessili, una cittadina lo incastra prendendo la targa del furgone

Abbandona alcuni sacchi pieni di rifiuti tessili e ritagli di stoffa fuori dai cassonetti. Ma nonostante il suo comportamento circospetto, il suo operato non è sfuggito a una cittadina che ha segnalato l’episodio alla Polizia Municipale fornendo anche la targa del furgone. E grazie a questo gli agenti del Reparto Ambientale sono risaliti all’uomo che è stato denunciato. L'episodio risale a metà aprile e le indagini si sono concluse qualche giorno fa con l’individuazione del responsabile.

La Polizia Ambientale ha ricevuto la segnalazione di una cittadina che aveva notato un uomo mentre abbandonava alcuni sacchi vicino a due distinte postazioni di cassonetti in via Mannelli. La donna ha spiegato agli agenti che l’uomo ha cercato di non farsi notare posizionando il mezzo davanti ai cassonetti e lasciando il portellone laterale aperto in modo da ostacolare la visuale. E la stessa operazione è stata ripetuta in un’altra postazione nella stessa via, poco distante.

Gli agenti sono subito intervenuti con il personale Alia: hanno così constatato che i sacchi contenevano ritagli di stoffa e altri scarti di attività tessile. La Polizia Municipale ha quindi avviato un’indagine riuscendo a risalire all’identità dell’uomo: si tratta di un cittadino di nazionalità rumena, residente a Firenze, titolare fra l’altro di ditta individuale di pulizie. Per lui è scattata la denuncia per abbandono di rifiuti.

Tutte le notizie di Firenze