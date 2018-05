Ambulanza veterinaria in arrivo anche a Castelfranco, conferenza stampa in piazza

Una piccola clinica viaggiante, dove gli animali in difficoltà possono essere soccorsi e subito stabilizzati. Venerdì 25 maggio, alle ore 11.30 davanti il Palazzo Comunale (in Piazza Bertoncini) sarà inaugurato a Castelfranco di Sotto il servizio di ambulanza veterinaria gestito dall’Associazione Amici Animali a 4 Zampe in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Ponsacco.

In occasione della presentazione saranno presenti per illustrare il progetto: il sindaco Gabriele Toti, l’assessore all’Ambiente Federico Grossi, la presidente dell’Associazione Amici Animali a 4 Zampe, Rossella Prosperi, ed alcuni volontari della Pubblica Assistenza di Ponsacco.

A ravvivare la mattinata è prevista anche la presenza di numerosi cani, accompagnati al momento di festa dai loro affezionati padroni, e le risate dei bambini della Scuola Primaria Carlo Guerrazzi.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

