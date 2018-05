Danteprima, il programma del 24 maggio

Seconda giornata (24 maggio) per la rassegna Danteprima, la quattro giorni di incontri, mostre, spettacoli, passeggiate, concerti, letture e film, che vede la partecipazione di figure di spicco della cultura italiana. Il Festival, ideato da Marco Santagata, anticipa le celebrazioni che, nel 2021, ricorderanno Dante Alighieri a 700 anni dalla morte. Voluto dal Comune di Pisa, in collaborazione con Regione Toscana, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Teatro di Pisa, Fondazione Blu, Opera della Primaziale Pisana, Museo della Grafica, Cinema Arsenale, è il terzo appuntamento pisano con la figura e l’opera del sommo poeta. Il 24 maggio, alle 17, la lezione di Mirko Tavoni a Palazzo Gambacorti, in Sala delle Baleari, sarà dedicata a “Dante e la lingua italiana”. Alle 22:30 il Cineclub Arsenale proporrà in prima assoluta mondiale i “Canti d’Inferno: Dante in video”, con la proiezione di due lavori inaugurali della serie di Guy Massaux ispirata all’Inferno di Dante: Il Rifugio (canto XXV) 2015 e La selva oscura (canto XIII) 2018. Sarà presente l’autore; introdurrà Sandra Lischi.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa