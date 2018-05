Inaugurato nuovo parcheggio alla stazione ferroviaria: 80 posti auto e area verde

Un parcheggio più grande ed un giardino più bello. La Stazione ferroviaria di Borgo San Lorenzo diventa più accogliente. Da oggi turisti e pendolari che vi transiteranno potranno beneficiare di un maggior numero di posti auto e godere di un’area verde riqualificata.

Un nuovo aspetto per una delle principali porte di accesso del capoluogo.

Ieri già la prima inaugurazione dell’ampliamento dell’area di sosta, nelle prossime settimane il taglio del nastro per la nuova area verde ristrutturata.

Circa 2.300mq di area recuperata a favore di auto e ciclomotori. Grazie alla sistemazione di una zona carico/scarico merci in disuso sono stati realizzati 80 nuovi posti per le macchine e 7 per le due ruote.

Un nuovo giardino, un nuovo asfalto, una nuova illuminazione e recinzione, un nuovo cancello, un parcheggio più accessibile e più sicuro per un investimento di 130 mila euro, di cui 50 mila dal Fondo Montagna e 80 mila dal Comune.

Un intervento che di fatto è andato quasi a raddoppiare la disponibilità di parcheggi alla stazione.

Si tratta di opere che vanno ad aggiungersi al rifacimento dei marciapiedi di Viale della Repubblica e alla prossima realizzazione delle piste ciclabili sullo stesso Viale, per una riqualificazione complessiva della zona.

“Quello che abbiamo inaugurato ieri – afferma il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni – è un investimento importante perché abbiamo reso fruibile un nuovo parcheggio nei pressi della stazione, che renderà l’accessibilità ai treni più semplice per i pendolari e non solo per loro. In un’ottica di valorizzazione di uno dei punti di accesso alla nostra città andiamo poi a riqualificare i giardini, senza dimenticare i lavori su Viale della Repubblica. Investimenti sulla mobilità pubblica, sul decoro di un punto strategico del nostro comune, investimenti importanti che palesano l’attenzione dell’Amministrazione su queste tematiche”.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo pieri – un risultato per il quale da tempo ci siamo adoperati con tutti i passaggi necessari. Andiamo a incrementare un servizio per tutti. Si tratta di interventi importanti che porteranno benefici riqualificando tutta la zona”.

“Ogni facilitazione per chi prende il treno è sempre ben accolta – afferma Maurizio Izzo del Comitato Pendolari – il problema del parcheggio c’era e 81 posti credo siano un buon segnale. Lo prendiamo come un ulteriore incentivo affinché i mugellani possano prendere il treno, se poi arrivano anche treni nuovi, treni in più e più corse, sarà sempre meglio”

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo

