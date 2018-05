Leggenda Festival, concorso Instagram per gli studenti delle medie: ecco come partecipare

Leggenda sarà anche fotografia e immagine, non solo lettura e ascolto. Si la prima edizione del festival dedicata ai libri e alla pubblicazioni per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, ormai in partenza a Empoli il 25, 26 e 27 maggio. Dai più piccoli agli adolescenti, saranno loro i protagonisti del Festival, insieme alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori. Sono previsti incontri con autori, laboratori e mostre che si svolgeranno alla Biblioteca “Renato Fucini”, al Chiostro, nel centro storico di Empoli, al Giallo Mare Minimal Teatro, al MuVe Museo del Vetro e al PalaEsposizioni.

In occasione di Leggenda il Comune di Empoli ha deciso di lanciare un concorso fotografico "Fotografa il tuo Leggenda Festival”.

La segreteria e la pianificazione logistica del concorso è a cura della Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli. Il contest, in armonia con gli obiettivi della manifestazione, vuole stimolare il racconto, con il proprio sguardo, di emozioni, scorci, atmosfere, momenti del festival. La partecipazione al contest è completamente gratuita e riservata agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado (scuole medie inferiori). I partecipanti dovranno fotografare scorci, atmosfere, momenti e paesaggi legati al Festival.

Location e momenti per fare foto non mancheranno: Leggenda è un grande palcoscenico all’aperto itinerante che interesserà tanti spazi cittadini. Si va dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, al Cenacolo del Chiostro degli Agostiniani, dalle tre tendostrutture sistemate nello stesso Chiostro a piazza Farinata degli Uberti, poi piazza del Popolo e Palazzo delle Esposizioni con VirusLibro, ma ancora il Minimal Teatro, la Sala Teatro Il Momento, e poi il Museo del Vetro, il Parco Mariambini e le tre librerie cittadine: Rinascita, Cuentame e San Paolo. Tanta gente, tanti luoghi, tanti eventi e tante foto.

Ciascun partecipante potrà pubblicare da 1 (una) a 3 (tre) fotografie sul social network Instagram utilizzando il seguente hashtag: #leggendafestival18 seguendo (following) e menzionando l’account @leggendafestival

Tutte le immagini che rispetteranno questi criteri entreranno automaticamente in lista per il concorso. Le immagini saranno giudicate sia per la qualità tecnica ed estetica che per l'originalità e la creatività. Le fotografie selezionate dalla giuria saranno pubblicate a cura della Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli.

I primi 3 classificati riceveranno premi in libri offerti dalle librerie cittadine. La comunicazione dei risultati del contest sarà riportata sul sito web di Leggenda (www.leggendafestival.it), sul profilo Instagram (@leggendafestival) e sulla Pagina Facebook del Festival (leggendafestival).

LEGGI IL REGOLAMENTO COMPLETO

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

