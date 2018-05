Gli studenti in marcia con Shalom a Fucecchio per il disarmo globale

Per il disarmo globale scendono in campo gli studenti. Il Movimento Shalom organizza la prima marcia a Fucecchio e nell'Empolese Valdelsa, sabato 26 maggio circa 500 persone partiranno alle 9.30 da piazza Montanelli e arriveranno in piazza Vittorio Veneto. Leggeranno messaggi di pace e fratellanza e saranno protagonisti di un'opera di sensibilizzazione e educazione che coinvolge pure il Comune.

Al termine della marcia, infatti, il sindaco Alessio Spinelli e Don Andrea Pio Cristiani, faranno una riflessione con gli studenti. Presenti anche Neim e Andrea Maestrelli, che allieteranno i ragazzi con la loro musica. Un forte contributo lo daranno anche le associazioni del territorio.

Dei cinquecento partecipanti quasi tutti fanno parte delle scuole del Comune. Si va dal Circolo Didattico all'Istituto comprensivo Montanelli-Petrarca fino all'Istituto superiore Checchi. L'obiettivo è quello di educare le nuove generazioni, spiega don Cristiani: "La marcia rappresenta la volontà di Shalom di emarginare chi si arricchisce dalle guerre causando distruzione e morte. Conoscenza e solidarietà sono le parole chiave".

Le scuole di Fucecchio da anni attuano percorsi di solidarietà contro le guerre e hanno già preso parte a progetti con Shalom, hanno ricordato i dirigenti scolastici fucecchiesi. Soddisfatto il vice sindaco Emma Donnini: "Sono stati spesi 1.700 miliardi di dollari per la produzione di armi, la cifra è pazzesca. Dobbiamo far capire ai bambini il valore della pace".

Il primo cittadino Spinelli ha gettato l'amo per il futuro: "Spero che venga presentata una mozione in Consiglio comunale su questa tematica fondamentale. Se poi saremo tutti d'accordo, potremo far arrivare al Governo una delibera per consigliare di lavorare al disarmo".

Le associazioni che faranno parte della marcia sono: Agesci-Scout, Anpi, Auser, Avo, banca del Tempo, Cif, Cooperativa Pietra d'Angolo, Croce Rossa, Fondazione I Care, Hurria, Libera, Misericordia, Ortolani Coraggiosi, Pro Loco, Popoli Uniti, Pubblica Assistenza.

Gianmarco Lotti

