Palio di Fucecchio, le parole del Cda: "Crescita organizzativa, dopo scontri daremo supporto alle indagini"

L’Associazione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, in tutte le sue componenti che sono il Consiglio d’Amministrazione (Nicolò Cannella – presidente-, Daniele Cei, Tania Benvenuti, Massimo Billi, Luigi Cardini, Gianluca Nencioni, Maurizio Salvadori, Ambra Satti, Francesca Vezzosi), il sindaco Alessio Spinelli e i presidenti delle 12 Contrade (Matteo Consorti, Simone Picchi, Sandro Manzi, Simone Daddi, Ferrero Rosati, Andrea Donati, Tonella Cenci, Emiliano Capodarca, Monica Cespoli, Jenny Boccongelli, Moreno Bavini, Romano Benericetti), evidenzia come la trentottesima edizione del Palio delle Contrade, culminata con le corse di domenica 20 maggio, abbia mostrato sotto molti aspetti un’ulteriore crescita organizzativa, a partire da tutti gli eventi che l’hanno preceduta e che hanno raccolto un ottimo successo di partecipazione: dal Torneo di Calcetto delle Contrade con la splendida serata dedicata all'atleta Franco Lucchesi, sempre più emozionante e partecipato, passando per la presentazione del Cencio che anche quest’anno ha creato un’atmosfera magica nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto gremita di persone, fino alle iniziative dedicate ai nostri giovani contradaioli come la sfilata della domenica mattina culminata in Piazza Montanelli e le avvincenti sfide del Palio in Gioco, per concludersi con la meravigliosa sfilata delle Contrade per le vie del centro storico di domenica mattina. Altrettanta soddisfazione può essere espressa per le corse che anche quest'anno, grazie ad un accordo voluto dall’Associazione Palio, sono state trasmesse in diretta Tv. E’ poi da sottolineare come il lotto dei cavalli iscritti al Palio sia stato di ottimo livello e numerosissimo come non si vedeva da anni. Le corse, sia le due batterie eliminatorie che la finale vinta dalla Contrada Samo, sono state bellissime ed emozionanti. Tutte le partenze sono state esemplari grazie all’esperienza e alla professionalità di un mossiere come Renato Bircolotti che, ancora una volta, si è dimostrato all’altezza del suo compito. Altrettanta professionalità, poi, è stata mostrata dalla nuova commissione veterinaria che si è prodigata nel tutelare la salute degli animali tanto da arrivare ad esonerare un cavallo dalla corsa per preservare l’incolumità dell’animale e degli altri partecipanti alla batteria.

Un aspetto che merita invece una censura da parte dell’Assemblea del Palio e ulteriori approfondimenti da parte degli organi preposti è quello dell’ordine pubblico e del danno d’immagine che la manifestazione ha subito per colpa di qualche esagitato. Su questi fatti la posizione di tutta l’Assemblea dell’Associazione (CdA, Sindaco e 12 presidenti delle Contrade) è chiarissima: ci sarà la massima collaborazione con le forze dell’ordine affinché vengano individuati gli autori dei fatti. “Daremo il nostro supporto alle indagini – dichiarano - in modo tale che coloro che hanno delle responsabilità vengano giustamente puniti. Intendiamo tutelare l’immagine del Palio di Fucecchio perché questa immagine è stata costruita con grandi sforzi ed è il frutto di un percorso condiviso tra il CdA e i presidenti delle 12 Contrade. Non permetteremo che i passi in avanti che l’intera comunità del Palio e della Contrade di Fucecchio hanno compiuto possano essere messi in discussione da pochi esagitati”.

