Pediatria AVC, Mazzeo (Pd): "Presto risposte alle esigenze del territorio"

“Ieri abbiamo fatto un ulteriore passo avanti importante per dare alle famiglie della Val di Cecina le risposte che da tempo ci chiedono. Sono sicuro che molto presto saremo in grado di garantire nella zona un servizio di pediatria rispondente alle domande e alle esigenze di tutto il territorio”.

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta l’incontro con la rappresentanza del Gruppo Mamme AVC e al quale ha preso parte insieme all’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi e al direttore sanitario della Asl Nord Ovest Mauro Maccari.

“Alla luce dell’incontro e grazie al lavoro che in questi mesi hanno portato avanti sia l’assessore Saccardi sia il direttore Maccari siamo arrivati a definire alcuni elementi che riteniamo particolarmente importanti e da sottolineare. Il primo riguarda la stabilizzazione a tempo indeterminato del servizio pediatrico nel fine settimana e festivi presso l’Ospedale di Volterra, da attuare presumibilmente dall’inizio di luglio, con orario 8-16 per il sabato e 9-17 la domenica e i festivi da effettuarsi mediante rotazione dei medici della UO Pediatria di Pontedera/Volterra con continuazione ininterrotta del servizio. Rimane invece invariato l’orario del reparto dalle 8 alle 20 nei giorni feriali. Il secondo l’attivazione di un tavolo di lavoro e concertazione tra le varie istituzioni coinvolte, compreso il gruppo delle Mamme AVC come supervisore super partes, per cercare di attivare il servizio anche nelle ore del giorno scoperte mantenendo comunque sempre l’attuale servizio quale minimo indispensabile. Sempre di più, insomma, stiamo cercando di rispondere tutti insime alle esigenze del territorio e di farlo non con le parole ma attraverso risposte e atti concreti”.

“La politica è fatta di ascolto e poi di lavoro per tradurre le richieste in risposte – aggiunge l’assessore Saccardi – Quando le soluzioni vengono cercate tutti insieme si riescono a portare a casa risultati che garantiscono, come in questo caso, una qualità migliore e una maggiore efficienza dei servizi. Sappiamo che resta ancora tanto da fare e non ci tireremo certamente indietro, ma quello che abbiamo intanto raggiunto è un importante passo avanti reso possibile anche grazie alla condivisione di tutto il percorso da parte del Gruppo Mamme VDC che ringraziamo per l’attivismo. Come ci siamo detti ieri, l’importante è procedere passo dopo passo nella giusta direzione e mi sembra di poter dire che è esattamente quello che stiamo facendo”

