Polizia Municipale ritrova bici rubata, riconsegnata un'ora dopo il furto

La Polizia Municipale ritrova una bici rubata e la riconsegna al legittimo proprietario. È successo ieri, martedì 22 maggio, nell’ambito dei servizi di controllo nella zona stazione, quando gli agenti di via Battisti hanno rinvenuto una bici da corsa e, grazie alla collaborazione della Polfer (il furto era avvenuto dentro la stazione), sono riusciti a risalire al proprietario, un cittadino americano, a cui hanno riconsegnato il maltolto. L’americano, a cui il bene è stato consegnato appena un’ora dopo l’accaduto, ha ringraziato di cuore i poliziotti

Le altre attività della Municipale negli ultimi quattro giorni: 14 sequestri di merce in vendita abusivamente in piazza dei Miracoli, tra cui orologi, ombrelli, bigiotteria, abbigliamento, e 173 multe per infrazioni al codice della strada

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

