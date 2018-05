Pomerigginsieme versione estiva: corsi aperti a Montelupo

Pomerigginsieme, il doposcuola della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, non va in vacanza.

Dal 18 Giugno al 3 Agosto e dal 3 al 14 Settembre, infatti, arriva Pomerigginsieme Estate. Tutti i bambini delle scuole elementari e medie potranno partecipare ad una serie di incontri (collettivi e individuali) e laboratori.

Per tutta l'estate, presso la sede di Pomerigginsieme in via Caverni a Montelupo Fiorentino, dalle 8.30 alle 12.30, e dal lunedì al venerdì, saranno disponibili:

-Allena...mente: incontri a piccoli gruppi per svolgere i compiti per le vacanze ed acquisire autonomia nello studio. È possibile scegliere quali e quanti giorni frequentare.

-Incontri individuali su materie specifiche.

-Laboratorio sul metodo di studio.

-Laboratorio usare il PC e gli strumenti compensativi (per i DSA).

-Laboratorio di Autostima.

Per info e iscrizioni rivolgersi allo 0571913339, oppure inviare una mail a pomerigginsiememontelupo@gmail.com.

Fonte: Pubblica Assistenza Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

