Promozione del territorio, ecco #Discovering Serravalle

Sabato 19 maggio, bloggers, fotografi ed instagramers hanno invaso le vie del borgo di Serravalle fotogrando ed ammirando le bellezze e le peculiarità di questo luogo.

Dall’incontro tra questi “Influencers” organizzato da Cristina Calabra Blog di Crista Calabra Blog e l’Assessorato al Turismo del Comune di Serravalle Pistoiese è nato il progetto #Discovering Serravalle, allo scopo di promuovere il nostro territorio anche attraverso le varie piattaforme social.

“Sono particolarmente soddisfatto di questa collaborazione” - ha dichiarato l’Assessore al Turismo Roberto Bardelli - “#Discovering Serravalle permetterà una promozione unica del nostro territorio attraverso strumenti così innovativi come le piattaforme social” “Coinvolgere questi inlfuencers che hanno un rapporto stretto con i propri seguaci che seguono i loro consigli e sono molto interessati a cosa condividono” - conclude Bardelli - “non potrà che essere un volano per incrementare l’interesse turistico verso il nostro territorio”.

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore Benedetta Vettori: “E’ bellissimo poter far conoscere il nostro territorio anche attraverso i social e raggiungere così anche una platea piu’ giovane”. “L’incontro con gli influencers” - prosegue vettori - “è determinante per questo progetto che sono sicura avrà un lungo seguito”. “Colgo l’occasione per ringraziare l’Agriturismo Poggio dé Papi” - conclude Vettori - “che ci ha accolti al termine dell’incontro.”

