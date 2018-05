Rissa al Luna Park, i giostrai dovranno andar via

È costata cara la rissa che ha riguardato tre famiglie di giostrai per la contesa di una 'piazza' migliore al Luna Park di Empoli: su richiesta della Questura è stata firmata un'ordinanza che prevede l'immediata rimozione delle giostre e la revoca della licenza per partecipare alla manifestazione.

Il Dirigente del Commissariato di Empoli Francesco Zunino ha infatti ritenuto un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica la permanenza dell'attività dopo i fatti di ieri.

L'ordinanza non è stata ben accolta dai giostrai: al momento della comunicazione gli animi si sono nuovamente accesi, senza però sfociare in violenza o comportamenti illeciti. Sul posto era presente la polizia. In queste ore si sta effettuando lo smontaggio che dovrebbe terminare in serata.

Tutte le notizie di Empoli