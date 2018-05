Rockastelfranco all'Orto di San Matteo, giovani leve sul palco per sognare il successo

Domenica 27 maggio 2018 dalle ore 17,30 alle 23,00 una ghiotta occasione di ritrovo per i tanti giovani di Castelfranco e dintorni. Nel Parco dell’Orto di San Matteo, in via Solferino 24, si svolgerà Rockastelfranco, rassegna di gruppi rock giovanili. Si esibiranno gruppi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa dal Comune di Castelfranco, tramite l’Assessorato alla Cultura e la Sezione Musica dei Laboratori Culturali, gestiti dall’Accademia Musicale di San Miniato Basso. “Sarà una giornata di festa” dicono gli organizzatori (insegnanti dei corsi di musica dei Laboratori Culturali) “e un momento di aggregazione e divertimento per i ragazzi del nostro territorio. Ci teniamo a precisare che questa rassegna non è un concorso, ma solo un momento di esibizione e partecipazione ad una delle tante attività di cultura dedicata ai giovani”.

Sarà possibile ascoltare sia musiche originali che cover varie, dai brani di famose band italiane al rock sfrenato di respiro internazionale.

Questi i nomi delle band che si alterneranno sul palco: San Miniato’s School, Worldplan, Pink Plaza, Project X, Defiance, NAN.O.F.

I gruppi sono formati da ragazzi che vanno dai 15 anni in poi, fino a qualche componente più “adulto”, ma comunque sempre “giovanissimo” nell’animo. Per chi vorrà trattenersi, sarà presente una struttura di streetfood per cenare sempre “a suon di musica” .

La partecipazione all’evento è a ingresso libero e gratuito.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

