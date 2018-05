Era arrivato su quel pannello di cartongesso per aprire una finestra, quando questo si è rotto e lo ha fatto precipitare per circa tre metri. Il protagonista di questa disavventura è un professore dell'Itc di Livorno. Il pannello divisorio non aveva la capacità portante per sorreggere il peso di una persona, per questo è crollato facendolo cadere al piano di sotto. Tanta paura, ma l'uomo non si è ferito in modo grave.

