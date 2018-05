Sottopasso pedonale a Marginone sporco e con scritte: sabato la tinteggiatura collettiva

Cittadini e amministratori uniti per il bene comune. Stavolta ad essere oggetto della mattinata di pulizia straordinaria, cura e decoro del territorio è la frazione di Marginone e in particolare il sottopasso ferroviario pedonale, che si presenta sporco e ricoperto di scritte. Sabato 26, infatti, residenti, assessori e consiglieri comunali si ritroveranno armati di pennelli e rulli di fronte alla chiesa di Marginone (9,30) per poi procedere con le operazioni di imbiancatura e sistemazione. Alla vernice pensa il Comune, chi può, invece, si presenti con gli attrezzi da lavoro portati da casa.

Iniziative come questa stanno coinvolgendo tutto il territorio comunale e nelle prossime settimane verranno riproposte anche nelle zone rimaste scoperte fino ad oggi.

Tutte le notizie di Altopascio