Stella (FI): "Con Quercioli sindaco lotta a degrado e insicurezza"

"Se i campigiani sceglieranno come sindaco Maria Serena Quercioli, sono certo che la lotta al degrado e all'insicurezza saranno ai primi posti nell'agenda delle politiche comunali. Dopo anni di totale immobilismo delle gunte di sinistra, oggi servono scelte forti, non si può più stare a vivacchiare, il programma della candidata del centrodestra è un vero e proprio progetto di cambiamento della Città, solo con lei Campi può finalmente voltare pagina". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

"A Campi Bisenzio - sottolinea Stella - i furti nelle abitazioni, gli episodi di criminalità e di degrado si sono moltiplicati in maniera esponenziale. Per contrastare questo stato di cose servono immediatamente alcuni provvedimenti chiari, come propone Quercioli nel suo programma: più agenti della polizia municipale per le strade sino all'una di notte, introducendo il terzo turno; da subito il vigile di quartiere; nuova sede della Municipale in piazza Frà Ristoro; riapertura del distaccamento a San Donnino, e sgravi fiscali per gli impianti di videosorveglianza".

"Anche per Campi è arrivata finalmente l'opportunità di cambiare direzione e di affidarsi a un sindaco competente e che conosce bene il territorio e la città - aggiunge Stella -. Come altri Comuni toscani che hanno già cambiato colore politico alle amministrative degli ultimi tre anni, anche i cittadini di Campi Bisenzio hanno a portata di mano la possibilità di cambiare e scegliere il candidato con il programma più innovativo e più corrispondente ai bisogni e alle aspettative di chi vive in questo importante centro della Piana Fiorentina".

Fonte: Ufficio Stampa

