Terre di Maggio, la cultura della terra a San Casciano

Le tradizioni rivivono nelle parole, nei suoni e nelle immagini che ricordano il Chianti di una volta. Fluttuano, come petali di fiori di campo, per le vie del centro storico e inondano di sapori il cuore vitale di San Casciano. Nel mese che colora ogni angolo del ricco mosaico naturale della Valdipesa San Casciano, comune alle porte di Firenze, diventa una fattoria diffusa, un orto aperto alla didattica e uno spazio naturale che anima e arricchisce le piazze e le vie del centro con un caleidoscopio di eventi dedicato alla cultura rurale, alle produzioni tipiche locali e alle abilità artigianali del territorio.

Si chiama “Terre di maggio” ed è la prima edizione di una variopinta kermesse, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio, dalle ore 10 alle ore 23, sulla quale scommettono Pro Loco di San Casciano e Comune, in stretta collaborazione con Chiantibanca, Confesercenti Firenze, Rose Barni. L’obiettivo è quello di far salire sul palcoscenico del patrimonio agricolo le tante espressioni che caratterizzano il know how di San Casciano, tra vocazione agricola, manufatti artigianali e cultura enogastronomica. La rosa, regina di maggio, sarà protagonista nelle Terre di maggio del castello, all’interno delle mura trecentesche dove ad accogliere il fiore saranno i giardini profumati di via Machiavelli, via Morrocchesi, via Roma, via IV Novembre e, con giustificata vanità, si esibirà insieme ad altre piante di stagione.

“Nel ricco programma della kermesse - spiega l'assessore alle Attività produttive e al Turismo Roberto Ciappi - ci sono performances di yoga e Tai Chi sulla Torre dell'Acqua, presentazioni di video, libri, proiezioni di corti sul territorio e spettacoli per adulti e bambini”. La prima giornata si apre con intrattenimento formato baby, giochi nell'arena a cura di Storytime di Debora Chellini e Cooperativa Le Nuvole, prosegue con gli spettacoli dei Butteri e le sculture in legno in piazza della Repubblica. Nel pomeriggio il pubblico potrà seguire la presentazione di quattro video sugli Antichi Mestieri a cura di Tecnofilm in via Machiavelli e la presentazione del libro “I luoghi del Gallo Nero in viaggio con un chiantigiano” di Danilo Papi in via Morrocchesi. La musica la farà da padrone con le note di una street band per le vie del paese e degli allievi dell’Accademia musicale di San Casciano che si esibiranno in concerti e performances nell’ambito della due giorni. Tra gli eventi una mostra dedicata al cavolo di Annalisa Cestelli al Museo Giuliano Ghelli e il concorso video MaggioMinuto con la proiezione dei lavori realizzati da alcuni filmmaker amatoriali.

“E’ la pluralità di coloro che hanno costruito il programma di questa originale giostra di iniziative - continua il sindaco Massimiliano Pescini – l’anima di Terre di Maggio, frutto dell’impegno della Pro Loco e delle associazioni che hanno collaborato in maniera propositiva e costruttiva alla realizzazione dell’evento”. La manifestazione prosegue per la secondo giornata domenica 27 con i giochi di una volta, firmati Chianti Ludens in via Roma e piazza Pierozzi, le iniziative Arte Viva e Petali d'autore in via IV Novembre e Fioritur@ di abiti per le vie del paese a cura dei commercianti. La regista e attrice Tiziana Giuliani metterà in scena lo spettacolo “Note e Parole per l'aria” con la direzione del maestro Andrea Gheri nel porticato della Chiesa del Suffragio. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti fiorentino

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa